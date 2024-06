Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 1er juin, 13 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. Pour son tirage du 1er juin, la Française des jeux (FDJ) mettait en jeu un jackpot de 13 millions d'euros. Alors, êtes-vous l'heureux gagnant ? Pour le savoir, découvrez tous les résultats.

Ce samedi, le tirage du Loto vous proposait de remporter une cagnotte de 13 millions d'euros. Une somme bien loin du gain moyen des tirages habituels, estimée à cinq millions d'euros. Les dés sont jetés, et le tirage a rendu ses résultats. Alors êtes-vous l'heureux gagnant du jackpot ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre l'ensemble des résultats, des cinq numéros à cocher et de son numéro chance, en passant par le Jocker+, les dix codes gagnants et le second tirage.

Tirage du 01/06/2024

2 - 27 - 3 - 43 - 48 Chance : 8

Joker+ : 9 638 502

Option 2nd tirage : 4 - 6 - 11 - 20 - 38

10 codes gagnants : B 4226 5959 - A 8449 6974 - A 2921 3135 - O 4027 5553 - O 2100 9828 - B 1254 0252 - O 1490 7822 - J 0629 7516 - F 2560 3072 - I 5690 1321

Trois fois par semaine, la Française des jeux vous propose de remporter le gros lot lors de son tirage du Loto. Mais si vous estimez que la somme de 13 millions d'euros en jeu n'est pas suffisante, vous avez toujours la possibilité de vous tourner vers le tirage de l'Euromillions. En effet, à l'occasion du tirage du vendredi 7 juin, la FDJ met en jeu un super jackpot de 130 millions d'euros. Mais attention, car les chances de repartir avec la cagnotte sont plus minces que pour le tirage du Loto. Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Vous devez valider une grille en échange de la somme de 2,50 euros.