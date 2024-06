Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 8 juin, 16 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Pour son tirage du samedi 8 juin, la Française des jeux (FDJ) vous propose de décrocher le jackpot de 16 millions d'euros. Les résultats, eux, seront à découvrir en début de soirée.

Chaque samedi, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter le jackpot grâce au tirage du Loto. Ce 8 juin, ce sont près de 16 millions d'euros qui sont promis au vainqueur qui parviendra à découvrir la combinaison gagnante. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de cinq numéros et d'un numéro chance et de valider votre grille dans l'un des points de vente ou directement sur Internet. Il vous en coûtera alors la somme de 2,20 euros. Attention, vous n'avez que jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Les résultats, eux, seront connus en début de soirée.

Trois fois par semaine, la FDJ vous propose de remporter le jackpot grâce à son tirage du Loto. À la clé, une coquette somme vous permettant sans nul doute de réaliser de nombreux projets qui murissent dans votre tête. Mais si vous estimez que la somme n'est pas suffisante, vous avez également la possibilité de tenter votre chance au tirage de l'Euromillions qui a lieu le mardi et le vendredi. Pour son prochain tirage du mardi 11 juin, près de 144 millions sont ainsi promis à celui qui aura la combinaison gagnante. Attention toutefois, car les chances de gagner le gros lot sont bien moins importantes que pour le Loto. Pour tenter sa chance, rien de plus simple. Il vous suffit de valider une grille en échange de la somme de 2,50 euros.