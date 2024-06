Gros changement de temps cette semaine, des régions ne verront pas le soleil

Après ces quelques jours de beau temps, le froid et la pluie sont déjà de retour et le reste de la semaine s'annonce maussade.

Ces quelques jours de beau temps ont fait du bien au moral. Malheureusement, c'est déjà fini. Le mois de juin ne sera pas fait que de soleil et de chaleur, bien au contraire. Ce week-end dans le sud, des orages ont déjà fait chuter les températures. Selon La Chaine Météo, la tendance se confirme ce milieu de semaine.

Les températures retomberont à un niveau digne d'une fin avril. La moitié ouest du pays sera particulièrement touchée allant jusqu'à se retrouver autour de quatre degrés en dessous des normales de saison. Dans le sud-ouest, la différence sera brutale : jusqu'à moins 15 degrés en une semaine dans certains localisations dès mardi. Dans la moitié nord, les températures ne dépasseront pas les 19-20 degrés et les 22 degrés dans le sud. Le matin, il pourrait faire moins de 10 degrés avec des journées particulièrement fraiches mardi et mercredi. Jeudi, les températures pourraient encore chuter.

Ce changement s'explique par un décrochage polaire lié à une très forte ondulation du Jet Stream, courant présent en haute altitude. Ce phénomène s'accompagnera d'un temps maussade avec peu d'éclaircies, mais des averses. Un véritable ressenti automnal s'annonce. Seul le pourtour méditerranéen restera un peu ensoleillé. La neige pourrait même faire son retour dans les Pyrénées avec quelques flocons au-dessus des 2200 mètres d'altitude.

Les températures pourraient commencer à remonter légèrement à partir de jeudi. Un faux espoir, puisque dès vendredi, une nouvelle perturbation est annoncée avec une arrivée par la Bretagne, touchant les trois-quarts de la France.

La semaine suivante, quelques degrés pourront aussi être regagnés progressivement, malgré un temps instable persistant. Des averses orageuses seraient à prévoir. Il ne faut donc pas s'attendre à un mois de juin très ensoleillé et chaud comme l'a expliqué Guillaume Séchet, créateur du site Météo-Villes, auprès du Parisien : "pour l'instant, on ne voit pas de période durablement chaude et sèche sur toute la France à moins de dix jours". Pour la fin du mois de juin, les prévisions ne sont encore pas très fiables mais La Chaine Météo envisage un temps un peu plus sec sur la moitié nord mais orageux au sud avec des températures proches des normales de saison.