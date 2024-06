Les personnes ayant manqué d'amour durant leur enfance ont ces qualités et défauts

Le manque d'affection et d'amour dans l'enfance a souvent des répercussions sur la vie adulte. De nombreux comportements en témoignent.

Chaque enfance est différente. Certains grandissent bien entourés, tandis que d'autres peinent à trouver des sources d'affection. Cette période influence considérablement la vie d'adulte. Des schémas communs émergent alors concernant les personnes qui ont grandi avec peu d'amour. Si cela ne s'applique évidemment pas à tout le monde, certains comportements similaires se dessinent.

Les personnes ayant manqué d'affection dans leur jeunesse se caractérisent d'abord par leur indépendance. Elles se sont construites seules et continuent de le faire. Si cela ne signifie pas qu'elles sont incapables de créer de liens, elles ont souvent l'impression qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Elles peinent même à accepter l'aide des autres, voyant cette démarche comme un signe de faiblesse. Elles sont néanmoins tenaces et savent s'adapter : elles sont expertes dans l'art de surmonter des difficultés.

Pour les relations sociales, c'est très complexe, comme l'explique l'expert en développement personnel Adrian Volenik auprès de HackSpirit. Leur inspirer confiance n'est pas chose aisée. Ayant été déçus par le passé, les personnes en manque d'amour mettent en place un mécanisme de protection. Elles développent en parallèle une grande peur du rejet et préfèrent alors ne pas s'ouvrir par crainte de souffrir ou d'être abandonnées.

Ces personnes tendent aussi à se concentrer sur ce qui pourrait mal tourner et à être toujours dans la méfiance plutôt que de profiter des bons moments. Ainsi, elles choisissent parfois de s'extirper pour éviter de prendre des risques ou de faire face aux conflits. La peur d'être blessées les empêche alors de créer des liens profonds.

A l'inverse, si elles décident de s'engager dans des relations, elles vont souvent tout donner, allant jusqu'à oublier leur bien-être personnel. A la recherche de reconnaissance et d'approbation, elles seront prêtes à tout pour l'obtenir, ne mettant plus aucune limite dans l'engagement. Elles auront également constamment besoin d'être rassurées.

Dans les relations, elles sont en plus très empathiques, ce qui devient presque paradoxal. Ayant connu un manque affectif, elles comprennent plus facilement les autres et sont plus sensibles à leurs émotions et font preuve de compassion. Une qualité qui peut de nouveau les pousser à penser aux autres en priorité.

Par ailleurs, il y a souvent un grand manque d'estime de soi chez les personnes ayant manqué d'amour dans leur enfance. Leur sévérité envers leur propre personne les pousse parfois à croire qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées ou même de réussir dans la vie. Elles pratiquent ainsi sans le savoir une sorte d'autosabotage et s'érigent leurs propres obstacles.