Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 18 juin 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Près de 174 millions d'euros étaient en jeu ce mardi soir au tirage de l'Euromillions. Les résultats sont enfin connus !

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux (FDJ) proposait bel et bien une cagnotte colossale ce mardi 18 juin 2024. Près de 174 millions d'euros étaient à gagner. Malheureusement, on sait déjà qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur ce soir. La Française des jeux annonce sur son site remettre en jeu 195 millions d'euros lors du prochain tirage de l'Euromillions, à savoir vendredi 21 juin 2024.

Tirage du 18/06/2024 3 - 11 - 33 - 34 - 36 Etoiles : 1 - 12

MyMillion : DO 202 2964

Pour tenter votre chance, rien de bien compliqué sur le papier. Il vous suffit de cocher une grille de cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles, moyennant 2,50 euros, le prix d'une grille classique. Il s'agira ensuite de patienter jusqu'à l'heure du tirage, soit vers 21h30, pour connaître le résultat de l'Euromillions et le comparer avec votre combinaison. Puis, libre à vous de sortir la bouteille de Champagne ou de Champomy pour fêter votre éventuelle victoire.

Gardons toutefois à l'esprit que si gagner à l'Euromillions était si facile, le tirage ne serait pas accessible pour seulement 2,50 euros. En effet, l'Euromillions reste un jeu de hasard et les gagnants des exceptions. En ne jouant qu'une combinaison, vos chances sont de l'ordre d'une sur 139 838 160. Mais comme le remarqueront les plus téméraires d'entre nous : qui ne tente rien n'a rien…