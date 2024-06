Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 25 juin 2024, 213 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce 25 juin propose une cagnotte des plus attractives. Mais trouverez-vous les résultats du jour ?

L'euphorie pourrait s'emparer d'un ou plusieurs joueurs du tirage de l'Euromillions ce mardi 25 juin 2024. Et pour cause, loin d'une banale cagnotte, la Française des jeux et ses homologues européens proposent pas moins de 213 millions d'euros à qui parviendra à trouver les résultats de l'Euromillions. À ceux qui se poseraient la question, il ne s'agit toutefois pas de la plus grosse cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'Euromillions. Le montant du jackpot peut encore grimper durant plusieurs semaines si personne ne découvre le résultat ce soir et atteindre jusqu'à 250 millions d'euros. Mais pour l'heure, chacun est invité à jouer, s'il sent que c'est son jour de chance, avant 20h15.

En cas de victoire, ou non, au tirage de l'Euromillions ce mardi soir, la Française des jeux proposera quoi qu'il arrive un grand tirage du Loto spécial vacances le vendredi 5 juillet prochain. Si la grille sera exceptionnellement vendue un peu plus cher, passant de 2,20 euros à 3 euros, ce seront pas moins de 50 codes LOTO qui seront tirés au sort pour l'occasion et permettront à autant de joueurs de remporter 20 000 euros. Treize millions d'euros seront également proposés au grand vainqueur. Une somme, semble-t-il, ridicule au regard de celle en jeu ce mardi soir à l'Euromillions, mais qui est plutôt importante pour un tirage du Loto.