Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 27 juin 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Ce jeudi 27 juin 2024, le tirage de l'EuroDreams a-t-il fait de vous un rentier ? Découvrez sans plus attendre les résultats du jour.

Le tirage de l'EuroDreams vient d'avoir lieu. Alors, que fallait-il avoir parié ce jeudi 27 juin 2024 pour devenir un heureux rentier auquel la Française des jeux, FDJ pour les intimes, va verser pas moins de 20 000 euros par mois pendant les trente prochaines années ? Car tel est le montant promis à qui parvient à trouver le résultat de l'EuroDreams chaque lundi et chaque jeudi. Il est désormais possible de tenter sa chance pour le prochain tirage EuroDreams. D'ici là, la Française des jeux propose également un tirage Euromillions vendredi et un tirage Loto samedi.

Tirage EuroDreams 27/06/2024 :

9 - 13 - 15 - 18 - 27 - 37 et le N°Dream 2

Pour les amateurs de belles cagnottes, le jackpot de 213 millions proposé encore mardi au tirage de l'Euromillions a finalement trouvé preneur et pas en France, malheureusement. En revanche, la Française des jeux organisera bien, vendredi 5 juillet, un Super Loto des vacances lors duquel 13 millions d'euros seront mis en jeu, mais également 50 codes permettant de remporter 20 000 euros chacun. Rappelons qu'en temps normal, ce sont 10 codes qui sont désignés chaque lundi, mercredi et samedi au tirage du Loto.