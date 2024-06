Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 28 juin 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Quelqu'un a-t-il réussi à remporter les 17 millions d'euros qui étaient en jeu ce vendredi soir ? Voici les résultats du tirage Euromillions.

Après l'euphorie de mardi, journée lors de laquelle un joueur du tirage de l'Euromillions est parvenu à remporter 213 millions d'euros, le rendez-vous de ce vendredi 28 juin n'a pas dû autant attirer les foules. C'était peut-être l'occasion d'avoir plus de chance, puisque moins de participants, d'avoir le bon code My Million qui permet de remporter un million d'euros. Y êtes-vous parvenu ? Mieux encore, avez-vous découvert les résultats de l'Euromillions avant qu'ils ne sortent au tirage ? Découvrez dès à présent le résultat du jour :

Tirage du 28/06/2024 10 - 16 - 18 - 22 - 35 Etoiles : 1 - 10

MyMillion : FO 577 0795

Prochainement, la Française des jeux ne remettra, certes, pas sur la table un méga jackpot de sitôt, mais elle a déjà annoncé un Super Loto des vacances le 5 juillet prochain. Vous souhaitez y participer ? Il est possible de le faire sans plus attendre sur le site de la FDJ ou sur son application, et dès l'ouverture de votre point de vente FDJ demain matin. Treize millions d'euros seront mis en jeu, ainsi que 50 codes permettant d'empocher la coquette somme de 20 000 euros chacun !