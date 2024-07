Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 juillet 2024 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Les résultats du tirage Euromillions sont à présent disponibles. Aviez-vous parié sur la combinaison gagnante ?

Comme chaque mardi, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient un nouveau tirage de l'Euromillions. Ce mardi soir, les résultats ont été dévoilés, et malheureusement, personne n'est parvenu à découvrir la totalité de la combinaison gagnante. Pour avoir les premiers gagnants en France, il faut regarder au rang 4. Trois grilles avaient été cochées avec quatre des cinq bons chiffres et les deux numéros étoile. Chaque propriétaire remporte 1 725,20 euros. Voici tous les résultats Euromillions de ce mardi :

Tirage du 02/07/2024 2 - 7 - 34 - 35 - 46 Etoiles : 6 - 8

MyMillion : FG 761 0262

Prochain tirage de l'Euromillions, vendredi. Ce seront 38 millions d'euros qui seront cette fois mis en jeu. Comme d'habitude, les joueurs peuvent tenter leur chance les jours précédents et jusqu'à 20h15 le jour J. En parallèle, exceptionnellement ce vendredi, la Française des jeux organisera également un Super Loto des vacances lors duquel 13 millions d'euros seront mis en jeu, mais aussi 50 codes permettant d'empocher 20 000 euros. La grille sera cependant vendue 3 euros, au lieu de 2,20 euros en temps normal et de 2,50 euros à l'Euromillions.