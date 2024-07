Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 4 juillet 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Avez-vous trouvé tout ou une partie des résultats EuroDreams du jour ? N'attendez plus, vérifiez par vous-même.

Le tirage de l'EuroDreams proposait à nouveau de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Les résultats du jour ont été dévoilés. Que fallait-il avoir parié pour recevoir une rente durant les trois décennies qui se profilent ? Découvrez sans plus attendre le résultat gagnant de ce tirage EuroDreams du jeudi 4 juillet 2024 :

Tirage EuroDreams du 04/07/2024

4 - 8 - 22 - 23 - 27 - 33 et le N°Dream 3

Faute d'être devenus rentiers ce jeudi soir, un certain nombre de joueurs seront ravis d'apprendre que demain, vendredi 5 juillet, la Française des jeux n'organise pas un, mais bien deux tirages ! Alors qu'un tirage Euromillions est prévu comme chaque vendredi soir, à l'occasion de la fin de l'année scolaire et du début des grandes vacances pour les écoliers, la Française des jeux a également mis sur pied un Super Loto des vacances. Au programme : 13 millions d'euros et 50 codes à 20 000 euros à gagner. Que ce soit pour l'Euromillions ou le Loto, vous avez jusqu'à 20h15 pour participer si vous le souhaitez.