Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 5 juillet 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi 5 juillet vous permettra-t-il de revoir vos plans pour les vacances ? Voici tous les résultats du jour.

Fin de semaine sous haute tension. Alors que tous les regards sont rivés sur le second tour des élections législatives dont les résultats seront révélés dimanche soir, la Française des jeux proposait ce vendredi 5 juillet une nouvelle cagnotte avec plusieurs millions à la clé pour celui ou celle qui parvenait à trouver les résultats Euromillions du jour. L'heure du tirage passée, voici sans plus attendre la combinaison gagnante de ce vendredi :

Tirage du 05/07/2024 11 - 13 - 29 - 31 - 47 Etoiles : 1 - 11

MyMillion : PV 199 2903

En parallèle, la Française des jeux proposait également un Super Loto des vacances à ses joueurs. Au programme : 13 millions d'euros, mais surtout 50 codes permettant à autant de participants de repartir, quoi qu'il arrive, avec 20 000 euros chacun. Si on sait désormais que le tirage du Loto n'a pas fait de grand gagnant, il est possible de consulter l'ensemble des 50 codes à 20 000 euros gagnants par ici ! Et pour ceux que cela pourrait intéresser, sachez que la Française des jeux proposera demain, samedi 6 juillet, 14 millions d'euros lors de son nouveau tirage du Loto.