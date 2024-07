Ce supermarché est le plus rentable pour manger bio, voici où aller pour payer moins cher

Manger bio n'est pas à la portée de tout le monde, notamment à cause du prix. Une enseigne bien connue réussit tout de même à se démarquer.

Manger bio n'est pas accessible à tous ceux qui voudraient en profiter. Si la nourriture bio est réputée pour être plus saine et respectueuse de l'environnement, les tarifs sont élevés et limitent donc les achats. Cela représente un véritable frein pour les consommateurs. Selon une étude de l'Agence bio réalisée fin 2023, les Français seraient, en effet, de moins en moins attirés par ce type de produits. 54% des Français ont déclaré avoir consommé des produits alimentaires biologiques au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois. Ce qui représente 6 points de moins par rapport à 2022. Ils sont 30% à en consommer au moins une fois par semaine et plus de 20% à ne pas en avoir consommé dans l'année. Pour 74% des sondés, ce mode d'alimentation coûte aujourd'hui trop cher.

Certaines enseignes restent toutefois moins chères que d'autres dans la vente de produits bio. UFC-Que Choisir a mené son enquête dans 1300 magasins en se basant sur les prix de vente des produits bio ainsi que sur la marge entre ceux-ci et ceux des aliments non issus d'une production biologique. Le focus a été mis sur les prix les plus bas pour 17 catégories de produits dans 9 enseignes : Monoprix, Casino, Carrefour, Lidl, Intermarché, E.Leclerc, Aldi, Auchan, U.

C'est Monoprix qui affiche la différence de prix la plus haute entre les prix des produits bio et non bio, avec 86%. Casino vient se placer derrière avec 79% de marge puis Intermarché avec 73%. On retrouve ensuite Auchan et U avec respectivement +67% et +68%. Dans un mouchoir de poche, Aldi, E.Leclerc et Carrefour gravitent autour des 63 à 64% de différence de prix.

Une unique enseigne est finalement en dessous des 60% de différence de prix entre les produits bio et les non bio, il s'agit de Lidl, avec 59% de marge. Pour illustrer quel budget cela représente, UFC-Que Choisir a simulé un panier de courses remplis avec les 17 produits bios étudiés. Son coût est de 88 euros chez Lidl alors qu'il dépasse les 100 euros chez Casino (106 euros) et Monoprix (116 euros).

Selon l'Agence bio, c'est encore parfois moins cher dans les magasins spécialisés. "En magasin spécialisé, fruits et légumes bio sont même parfois moins chers que les conventionnels en grande surface car chaque magasin a des produits d'appel".