La candidate française à Miss Univers en a vraiment marre de ressembler à cette célèbre star

Miss France 2023 se prépare à représenter la France à Miss Univers. La jeune Guadeloupéenne de 19 ans est déterminée à briller, mais ne la comparez plus avec cette star internationale !

Samedi 16 décembre dernier, l'élection de Miss France 2024 a eu lieu à Dijon et un an après son sacre, Indira Ampiot a rendu sa couronne à sa successeure, Eve Gilles. Mais la belle histoire ne s'arrête pas là pour la jeune femme originaire de Guadeloupe. En effet, Indira Ampiot a été choisie cette semaine pour représenter la France au concours Miss Univers, qui se tiendra en novembre 2024, au Mexique. Un nouveau défi qu'elle compte bien relever haut la main.

Elle pensait même Miss Univers avant même d'être élue Miss France comme elle le confiait déjà à 18 ans à peine, à Paris Match, en amont du concours de 2022 : "L'élection de Miss France offre également de nombreuses opportunités. C'est un excellent levier de communication car elle permet de mettre en lumière des projets qui nous tiennent à cœur. Des projets que je souhaiterais porter jusqu'à l'élection de Miss Univers si je suis élue", disait-elle !

Depuis plusieurs mois déjà, Miss France 2023 se prépare activement pour cette échéance. Au programme : des voyages à Londres pour perfectionner son anglais lors de cours intensifs pendant 6 mois. Car Indira Ampiot en est consciente, la maîtrise de la langue de Shakespeare sera essentielle pour tirer son épingle du jeu face aux candidates des 90 autres pays en lice. La jeune femme de 19 ans, qui fêtera ses 20 ans en septembre prochain, met toutes les chances de son côté.

Après avoir rendu sa couronne de Miss France fin 2023, Indira Ampiot a commencé à se consacrer pleinement à sa préparation pour Miss Univers. Une préparation physique et mentale pour être au top le jour J. La Guadeloupéenne sait qu'elle devra faire face à une concurrence relevée, mais elle est déterminée à porter haut les couleurs de la France.

Pourtant, malgré toute sa détermination et sa motivation, un détail semble agacer Indira Ampiot. Depuis son élection, la jeune femme est très souvent comparée à la star internationale Rihanna, elle aussi originaire de la Caraïbe. Si au début, Miss France était flattée par cette comparaison, elle avoue désormais en avoir un peu assez.

"Arrêtez avec cette comparaison ! C'est très flatteur mais ça me poursuit, certains pensent que j'ai osé me comparer à elle, alors que ça ne vient pas du tout de moi", a-t-elle lâché dans les colonnes du Parisien en fin d'année dernière, à la fin de son règne en tant que Miss France. "C'est vrai qu'on a des points communs physiquement et qu'on vient toutes les deux des Antilles. Mais je veux qu'on me reconnaisse pour qui je suis, Indira, avec ma propre personnalité." Un souhait légitime pour celle qui aspire à tracer son propre chemin avec authenticité.