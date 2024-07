Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 juillet 2024, 17 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Pour son tirage du samedi 13 juillet 2024, la Française des Jeux vous propose de remporter la somme de 17 millions d'euros. Les résultats, eux, sont à découvrir prochainement.

17 millions d'euros. Le montant fait rêver, et pourtant, c'est bien le super jackpot que met en jeu la Française des jeux (FDJ) pour son tirage du Loto ce samedi 13 juillet. En ce début des vacances estivales, nul doute que remporter une telle somme vous permettra, de réaliser tous vos rêves, encore faut-il tenter sa chance. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'un des établissements de la FDJ pour valider une grille moyennant la somme de 2,20 euros. Vous avez également la possibilité de valider vos numéros fétiches ou bien de laisser faire le hasard, directement sur le site de la Française des jeux.

Trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, la Française des jeux propose aux joueurs de décrocher le gros lot grâce à son tirage du Loto. Vous devez alors choisir cinq numéros et un numéro chance parmi tous les numéros proposés. Et qui sait, peut-être que vous serez l'heureux gagnant de la cagnotte mise en jeu et voir votre vie basculer comme cela a été le cas le 12 juin dernier à Sainte-Hélène en Gironde. Un groupe de huit amis avait raflé 18 millions d'euros après avoir validé une grille en commun. Mais attention, le Loto est avant tout un jeu de hasard, et les chances de gagner sont minces. Ainsi, selon les statistiques, vous avez une chance sur 19 068 840 de cocher la combinaison gagnante, soit une probabilité de 0,000000052.