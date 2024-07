La météo du mois d'août revue et corrigée, des détails sur la pluie et la chaleur

La chaleur est arrivée en France, mais va-t-elle se poursuivre en août ? Les prévisions météo ont été revues, on sait enfin quel temps il va faire.

Après un mois de juin marqué par les très nombreuses intempéries, et une première partie de juillet qui oscille entre ciel bleu et ciel gris, qu'en sera-t-il du mois d'août ? Entre la période des Jeux olympiques et le début des vacances pour les aoûtiens, le soleil et la chaleur sont plus que jamais attendus, mais seront-ils au rendez-vous ?

Dans son dernier bulletin des tendances pour les prochains mois, sorti fin juin, Météo France prévoyait notamment pour le mois d'août des conditions plus chaudes que les normales de saison, particulièrement dans le sud de la France et de l'Europe. Ce phénomène de chaleur devait s'accompagner d'un temps assez sec, "50% plus sec que les normales de saison", pour le sud de la France. Alors que dans le nord, ni la sécheresse, ni l'humidité ne parvenaient à prendre le dessus sur l'autre.

Les dernières données, revues et recalculées avec davantage de précisions par La Chaîne Météo le 12 juillet semblent plus modérées. Les températures prévues en France devraient bien rester supérieures aux moyennes de saison, mais l'écart de température ne dépassera probablement pas 1°C au mois d'août.

© La Chaîne Météo

Contrairement à ce qui était envisagé, le risque de vague de chaleur à partir du mois prochain semble maintenant être écarté dans toute la moitié nord du pays, alors dans le sud l'épisode de chaleur devrait se poursuivre. Le temps resterait ainsi semblable à celui que nous connaissons en juillet, c'est-à-dire du beau temps accompagné de quelques périodes de précipitations dans les régions de la moitié nord.

Cette tendance changeante de la météo dans l'Hexagone est due au passage du phénomène El Nino, présent dans l'océan Pacifique, ainsi qu'au phénomène la Nina qui "désigne un refroidissement cyclique des eaux de surface dans l'Océan Pacifique" et "a tendance à faire rafraîchir le climat planétaire", explique La Chaîne Météo. Elle ajoute que son arrivée "peut provoquer deux types d'été en Europe de l'Ouest : soit assez perturbé, soit au contraire très chaud et très sec comme en 2019".

Bonne nouvelle donc pour les athlètes et les spectateurs des Jeux olympiques qui devraient profiter, au mois d'août, d'un beau soleil et temps chaud mais pas caniculaire, au moins pour Lille, Paris ou Nantes. Pour les vacanciers, c'est surtout dans le sud-est qu'il faudra se trouver. En cas de fortes chaleurs dans les départements du bassin méditerranéen, les modalités des épreuves sportives seront certainement modifiées.