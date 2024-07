Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 16 juillet 2024, 38 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 16 juillet 2024 propose une cagnotte de 38 millions d'euros. Les résultats seront annoncés ici vers 21h30/22h.

Et si ce soir vous deveniez millionnaire ? L'idée est alléchante, c'est certain. Mais à moins d'avoir dernièrement fait un investissement très payant ou de recevoir un héritage inattendu d'un oncle millionnaire dont vous ignoriez jusqu'à présent l'existence, vos chances sont bien maigres malheureusement. À moins que... Vous ne tentiez votre chance au tirage de l'Euromillions. Ce mardi 16 juillet 2024, 38 millions d'euros sont en jeu. Il est possible de participer jusqu'à 20h15. Gardons toutefois en tête que si vous aurez plus de chance qu'en ne participant pas au tirage de devenir millionnaire, vos chances en ne pariant qu'une combinaison de base sont de l'ordre de 1 sur plus de... 139 millions. Mieux vaut donc ne pas parier toutes ses économies !

Pour avoir plus de chances de remporter plusieurs millions d'euros, il est conseillé de participer au tirage du Loto. En effet, en ne jouant qu'une seule grille classique, vous paierez non seulement 2,20 euros au lieu de 2,50 euros, et vos chances seront de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, tout de même. Cela fait cependant sept fois plus de chances de trouver les bons résultats. Et bonne nouvelle, si les cagnottes du Loto sont généralement bien moins attractives, avec une cagnotte moyenne remportée de cinq millions d'euros, ce mercredi, la Française des jeux proposera 19 millions d'euros. Avis aux amateurs !