Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 16 juillet 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 16 juillet 2024 proposait une cagnotte de 38 millions d'euros. Les résultats sont connus !

Vos chances en ne pariant qu'une combinaison de base au tirage de l'Euromillions de ce mardi 16 juillet 2024 étaient de l'ordre de 1 sur plus de... 139 millions. Personne n'est donc à blâmer si ce n'est votre manque de chance si vous n'êtes pas parvenu à trouver la combinaison gagnante du jour. Néanmoins, peut-être aurez-vous mis la main sur une partie des résultats gagnants ? Deux grilles ont en effet permis à leurs propriétaires de remporter 23 031,80 euros. Faites-vous partie des petits chanceux ?

Tirage du 16/07/2024 2 - 32 - 35 - 36 - 39 Etoiles : 7 - 8

MyMillion : DJ 920 2664

Pour avoir plus de chance de remporter plusieurs millions d'euros, si vous n'êtes parvenu à rien ce soir, il peut être judicieux de participer au tirage du Loto. En effet, en ne jouant qu'une seule grille classique, vous paierez non seulement 2,20 euros au lieu de 2,50 euros à l'Euromillions, et vos chances seront de l'ordre d'une sur plus de 19 millions. C'est sept fois plus de chances de trouver les bons résultats. Et bonne nouvelle, si les cagnottes du Loto sont généralement bien moins attractives que celles de l'Euromillions, avec une cagnotte moyenne remportée de cinq millions d'euros, ce mercredi, la Française des jeux proposera 19 millions d'euros. Avis aux amateurs !