Vivre riche et bête ou plutôt pauvre et intelligent ? Les Français ont fait leur choix selon ce sondage

Que sont prêts à sacrifier les Français pour être riches ? La réponse est inattendue.

Si on vous demandait de choisir entre vivre riche, mais bête et vivre pauvre, mais intelligent, que répondriez-vous ? Goliaths, l'application sociale d'investissement, a fait un sondage en juillet auprès de 2165 personnes résidant en France sur leur rapport à l'argent et à leur mode de vie.

Les participants ont été confrontés à une série de choix assez saugrenus : "Que choisiriez-vous entre la richesse et une vie courte ou vivre pauvre très vieux ?", "Que choisiriez-vous entre la richesse mais malade ou vivre en très bonne santé mais pauvre ?", "Que choisiriez-vous entre être très bête mais riche ou pauvre et très intelligent ?", "Que choisiriez-vous entre la richesse mais seul(e) ou vivre pauvre avec quelqu'un ?", "Que choisiriez-vous entre être détesté(e) mais riche ou pauvre et très aimé(e) ?"...

Les Français ont-ils toujours privilégié l'argent ? Plus de 62% ont affirmé préférer vivre moins longtemps mais avec de l'argent plutôt que très vieux mais sans le sou. Ce n'est pas le résultat le plus surprenant : 73% des Français ont opté pour la richesse face à l'intelligence. Une opinion bien résumée par une expression de Paul Laffitte, financier et écrivain français : "Un idiot pauvre est un idiot, mais un idiot riche est un riche". Ils sont aussi 67% à accepter d'être détestés de tous pour être riche.

Cependant, les Français priorisent tout de même certains aspects de leur vie à l'argent et ne sont donc pas prêts à tout sacrifier pour la richesse. La santé et l'amour n'ont pas de prix si l'on en croit ce sondage. S'ils sont 58% à préférer vivre pauvre mais avec quelqu'un plutôt que riches et seuls, ils sont aussi 57% à choisir d'être en très bonne santé mais fauchés.

Selon une autre étude de Goliath fin juin auprès de 3105 personnes majeures résidant en France, les Français, pour 82% d'entre eux, voudraient être riches avant tout pour arrêter de travailler. 77% rêvent de richesse pour voyager, 71% pour gâter leur famille et 69% pour investir dans des projets. Pour "vivre la vie de leurs rêves", 57% des Français estiment qu'il faut gagner entre 20 et 30 millions d'euros.