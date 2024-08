Les guêpes le détestent : ce légume d'été va sauver vos pique-niques

Les guêpes viennent gâcher votre moment pique-nique en famille ou entre amis ? Ce répulsif naturel étonnant va vous permettre de les éloigner en un rien de temps !

Véritable fléau de nos pique-niques estivaux, la guêpe n'a aucune crainte de venir au contact de l'Homme pour assouvir son appétit insatiable pour les collations sucrées , fruitées ou sodas. Mais qu'est-ce qui pourrait les éloigner de votre panier de pique-nique ? Amir Khan, un médecin généraliste populaire du NHS, le système de santé britannique, a partagé ses meilleurs conseils pour éloigner les guêpes de votre déjeuner en plein air cet été. Nul besoin d'emporter avec vous des répulsifs chimiques, vous allez être surpris par cette astuce qu'il a révélée au cours d'un appel vidéo de l'émission télévisée Lorraine diffusée sur ITV.

"Elles n'aiment pas le concombre", a révélé le docteur Amir Khan. Ce légume basique est un cauchemar pour les guêpes car "sa peau a un goût amer et acide pour eux". Préparez des tranches épaisses de concombre et placez-les sur un plateau en aluminium durant votre pique-nique. Apparemment, le concombre provoque une réaction chimique détectable uniquement par les guêpes qui les fait fuir en un rien de temps !

Vous n'avez pas de concombre sur vous ? Pas de problème. D'autres senteurs sont la hantise des guêpes. Toujours selon le médecin généraliste britannique, l'odeur du cuivre éloignerait les guêpes. Il a ainsi suggéré de frotter quelques pièces de cuivre sur votre peau. D'autres experts recommandent l'utilisation du basilic (on placera à cette occasion un pot sur la table) et de l'ail (en quelques gousses étalées sur la serviette) pour repousser ces pollinisateurs. L'huile de menthe poivrée serait également un autre répulsif naturel en raison de sa forte odeur. On l'utilise en quelques gouttes autour de sites de nidification potentiels.

Enfin, autre astuce étonnante révélée par Amir Khan, vous pourriez presque devenir invisible aux yeux des guêpes si vous portez la couleur rouge. A contrario, on évitera les vêtements clairs qui les attirent plus que tout. Il a expliqué: "Avec les blancs et les jaunes, elles sont plus susceptibles de vous trouver. Si vous portez des couleurs sombres, des bleus et des noirs, elles sont moins susceptibles de vous trouver".