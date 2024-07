Cette chaine de supermarchés française teste le paiement avec la paume de la main

C'est une première en Europe. Le paiement avec la paume de la main débarque dans une chaine de supermarchés française.

Le paiement sans contact ou avec le téléphone portable est aujourd'hui monnaie courante. Cela permet de gagner du temps en ne tapant pas son code pour le premier et le second évite d'avoir sa carte sur soi. Et si bientôt ni l'un ni l'autre n'était nécessaire ? Le paiement avec la paume de la main commence à être testé et émerge doucement. Déjà mis en place par Amazon aux Etats-Unis dans des Whole Foods, un test est lancé en France dans une grande chaine de supermarchés.

Le principe est d'associer l'empreinte de la main à un compte bancaire. Lors de ce test, les clients pourront enregistrer leur empreinte sur une borne et l'associer ensuite à leur carte bancaire. Une fois cette manœuvre effectuée, ils n'auront plus qu'à passer leur main sur un terminal de paiement pour valider leurs achats.

Le système utilisé sera celui de la société Ingenico qui propose depuis plusieurs années des transactions biométriques. Il permet à l'aide de capteur infrarouge d'analyser le flux sanguin de la main pour l'identifier.

L'objectif est notamment d'améliorer le passage en caisse. C'est ce qu'a affirmé Alexandre Bompard, dirigeant du groupe Carrefour dans un communiqué, rapporté par BFMTV. Ce procédé est expérimenté dans le magasin Carrefour Market Paris Seine, situé dans le 6e arrondissement, à partir du 29 juillet. La date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle tombe peu de temps après le début des Jeux olympiques et pourrait donc aider à fluidifier le passage en caisse dans ce supermarché de la capitale.

Ce mode de paiement peut inquiéter d'un point de vue sécuritaire. Le communiqué de Carrefour a mis en avant "une très forte sécurité" des données personnelles et bancaires. L'entreprise Ingenico a, pour sa part, assuré que "chaque personne a un motif veineux unique dans sa paume, l'identification des veines de la paume est l'une des technologies biométriques les plus précises et les plus sûres au monde. Il est moins intrusif et plus sûr que d'autres alternatives, telles que les empreintes digitales et la reconnaissance faciale". Reste à savoir si les clients adhéreront à cette méthode pour qu'elle puisse ensuite être déployée dans d'autres magasins Carrefour et même étendue aux différentes chaines de supermarchés françaises.