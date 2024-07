JO de Paris 2024 : une cérémonie d'ouverture hautement sécurisée... Plus de 60 000 personnes mobilisées

La sécurité autour des Jeux olympiques est primordiale. Le dispositif sécuritaire à l'occasion de la cérémonie d'ouverture sera déployé dès 13 heures dans certains quartiers.

"Nous sommes prêts", assurait Emmanuel Macron quatre jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. La sécurité est l'une des principales sources de préoccupations, alors que plus de 15 millions de touristes sont attendus à Paris pendant les Jeux. Plus de 30 000 policiers et gendarmes, 20 000 agents de sécurité et 10 000 militaires de l'opération Sentinelle ont été déployés pour assurer la sécurité des visiteurs et des Parisiens, rapporte France 24. Les dispositifs de sécurité affectent la vie des personnes présentes à Paris depuis plusieurs jours. La circulation automobile est fortement impactée, avec des rues et des ponts bouchés. Le plus difficile parfois est de traverser la Seine sans le fameux QR code. Seuls cinq ponts peuvent être traversés à pied sans ce sésame.

Les conditions d'accès à la cérémonie d'ouverture

Le coup d'envoi des Jeux aura lieu avec la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet à partir de 19h30. Il sera encore plus difficile de circuler dans Paris, spécialement d'une rive à l'autre, pendant la journée. Tout d'abord, il est recommandé de ne pas utiliser sa voiture ce vendredi. Quelques ponts seront ouverts aux véhicules motorisés le matin, jusqu'à 13 heures, rappelle Le Parisien. Il s'agit des ponts des Invalides, de Sully, Notre-Dame, les ponts en aval du pont d'Iéna et en amont d'Austerlitz. Après 13 heures, il faudra passer par les ponts hors de Paris intra-muros.

Pour les personnes qui doivent se rendre dans la zone grise, que ce soit pour assister à la cérémonie, se rendre chez soi, à l'hôtel ou au restaurant, les mesures de sécurité sont particulièrement strictes.

Selon le site anticiperlesjeux.gouv.fr, les personnes qui auront la chance d'assister à la cérémonie d'ouverture n'auront pas besoin de QR code. Leur billet ainsi que leur pièce d'identité suffiront pour entrer dans la zone grise. Il faut cependant que ces personnes se présentent le plus tôt possible, dès 15h30 et jusqu'à la fermeture des entrées à 18h30. Les riverains permanents devront présenter leur QR code habituel pour rentrer chez eux. Les personnes résidant dans la zone dans des locations de vacances devront présenter un QR code ainsi que leur pièce d'identité et la lettre d'invitation de leur hôte, et sont invitées à se présenter avant 15 heures. Pour les visiteurs ayant une réservation à l'hôtel, dans un bar ou un restaurant, il faudra présenter son QR code ainsi que sa pièce d'identité et la réservation pour ce jour précis. Les travailleurs permanents de la zone devront présenter leur QR code et leur attestation d'emploi.

La circulation en transports en commun sera également perturbée. En métro, le terminus de la ligne 8 sera avancé à La Motte-Picquet-Grenelle, celui de la ligne 7 à Palais-Royal (Nord) et à Jussieu (Sud), et celui de la ligne 9 à Miromesnil (Est) et à Porte de Saint-Cloud (Ouest). De nombreuses stations seront aussi fermées, comme Cité, Quai de la Rapée ou Concorde. La ligne 6 sera totalement fermée entre 18 heures et 21h30. En revanche, les trois lignes automatiques du métro (1, 4 et 14) seront ouvertes toute la nuit. Concernant les bus, les mêmes restrictions que pour les voitures seront appliquées. Il sera donc impossible de traverser la Seine à partir de 13 heures.