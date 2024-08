Canicule : Journée la plus chaude ce lundi, 40 départements en vigilance orange

Le week-end a été chaud en France et ce n'est pas fini ce lundi. Ce 12 août marque même la journée la plus chaude de l'année jusqu'à présent.

La vague de chaleur s'est intensifiée en France ces derniers jours. Dimanche, la température a dépassé les 40 degrés notamment dans les Landes et en Gironde. La canicule atteint son pic ce lundi. La nuit a été très chaude et les fortes températures étaient présentes dès l'aube.

Pas moins de quarante départements sont ainsi placés en vigilance orange par Météo-France ce 12 août : Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Savoie, Ain, Saône-et-Loire, Allier, Jura, Côte-d'Or, Doubs, Indre-et-Loire, Indre, Cher, Nièvre, Côte-d'Or, Aube, Yonne, Seine-et-Marne, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Marne, Val-d'Oise, Oise, Aisne, Haute-Corse et Corse-du-Sud.

Les 35 degrés seront dépassés dans de nombreux départements. Il fera par exemple entre 36 et 38 degrés en région parisienne mais aussi en Haute-Normandie, dans les Hauts-de-France, le Paca, le Centre et la Bourgogne. Il fera un peu moins chaud en Occitanie, dans le Poitou et le Val de Loire avec entre 30 et 35 degrés et encore moins près de l'Atlantique avec entre 25 et 30 degrés de la Bretagne à l'Aquitaine.

Une baisse dès mardi et quelques orages

Selon La chaîne Météo, ce lundi sera la journée la plus chaude de l'année, jusqu'à présent, à l'échelle nationale. Météo-France précise que cet épisode caniculaire n'est "pas exceptionnel" mais "assez durable".

Le numéro vert "canicule", qui permet d'obtenir des conseils "pour se protéger et protéger son entourage" des fortes chaleurs, est activé depuis le samedi 10 août, avait annoncé le ministère de la Santé. Joignable au 08 00 06 66 66 de 8 heures à 19 heures, le numéro de téléphone gratuit "Canicule Info service" est mis en place jusqu'à la fin de l'épisode de canicule, avait détaillé le communiqué du gouvernement.

La chaleur régressera dès mardi par "l'ouest" mais persistera dans l'est. Quelques orages pourraient d'ailleurs être observés sur le nord-ouest du pays dès ce lundi soir. Les températures continueront de baisser mercredi.