Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 août 2024, 3 millions d'euros en jeu

Découvrez les résultats du tirage du loto du 7 août 2024. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 3 millions d'euros.

LOTO. Pas de gagnant au dernier tirage du loto, ce sont donc 3 millions d'euros qui sont mis en jeu pour ce mercredi 7 août 2024. Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application FDJ, ou dans un point de vente de la Française des Jeux avant 20h15. Si vous êtes en vacances, renseignez-vous à l'avance sur les horaires d'ouverture et de fermeture du point de vente le plus proche de vous. Vous devrez ensuite remplir une grille en cochant 5 des 49 numéros et un des 10 numéros chance. Le prix d'une grille simple est de 2,20 euros. Celui-ci peut monter jusqu'à 369 euros, ce qui augmente le risque mais maximise les chances.

Vous pouvez donc tenter votre chance, avec une ou plusieurs grilles, pour bien finir les vacances ou bien commencer l'année. Les courses de rentrée scolaire pourraient être faites sereinement, et vous pourriez enfin faire ce voyage dont vous avez tant envie, ou avoir cette voiture dont vous rêvez.