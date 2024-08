Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du samedi 24 août 2024, 104 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'Euromillions du 24 août. La FDJ met en jeu 104 millions d'euros.

À quelques jours de la fin des vacances scolaires et de la rentrée des classes, la FDJ propose un tirage dont le gain potentiel aurait de quoi vous faire passer une très bonne année. 104 millions d'euros sont en jeu, de quoi voir venir de manière sereine l'année qui commence la semaine prochaine, et même pourquoi pas de prévoir de belles vacances pour la Toussaint ! Pour tenter votre chance, rendez-vous dans un point de vente de la Française des Jeux. Attention aux horaires d'ouverture qui peuvent être différents le weekend ou si vous êtes toujours sur votre lieu de vacances. Vous pouvez également vous rendre sur le site ou l'application de la Française des Jeux pour remplir votre grille ou faire un flash. Pour une grille simple, avec cinq numéros et deux étoiles, vous devrez débourser 2,50 euros. Vous pouvez aussi multiplier vos chances avec une grille multiple, qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Pour chaque grille remplie, vous aurez une chance de remporter 1 million d'euros grâce au tirage au sort MyMillion.

Les résultats