Ce petit geste du quotidien pourtant anodin vous fait dépenser plus quand vous faites vos courses

On savait déjà qu'il faut mieux éviter de faire ses courses le ventre vide, pour ne pas trop dépenser. Une autre habitude pourtant insignifiante est à proscrire.

Bien maitriser son budget en faisant ses courses n'est pas toujours facile. Il faut être bien organisé et ne pas trop céder à la tentation. Il est souvent conseillé de faire une liste et de planifier vos repas pour limiter les achats impulsifs et vous limiter aux rayons dont vous avez besoin. Comparer les prix, même si cela prend du temps, est indispensable. Il faut également être attentif aux promotions.

Un autre petit conseil qui concerne l'avant course : il faut avoir mangé. Faire ses courses avec le ventre vide peut vous pousser à acheter selon vos envies et donc davantage. Stéphanie Drieu, diététicienne nutritionniste, assure sur France Bleu qu'avoir faim en faisant ses achats pousse à se retrouver avec des produits pas forcément utiles et rarement sains. Ceci étant, ce n'est pas la seule mauvaise habitude dont il faut se séparer. Un petit geste du quotidien peut aussi vous pousser à dépenser. Les personnes y cédant dépenseraient 50% de plus et achèteraient environ 30% d'articles supplémentaires.

Selon une étude publiée dans Journal of Marketing, c'est la caféine qui, cette fois, a un effet sur le comportement d'achat. Cette recherche a été menée dans plusieurs magasins où les clients se voyaient offrir un expresso gratuit de 50 ml alors que d'autres recevaient de l'eau ou une tasse de café décaféiné. A la sortie, les chercheurs leur demandaient leur ticket de caisse. Ils ont constaté que la consommation de cette boisson était associée à une augmentation du nombre d'articles et donc du budget courses. Les personnes qui avaient bu du café étaient aussi plus susceptibles de céder aux achats "coupables" comme le chocolat.

L'étude explique ce comportement par l'effet "excitant" de la caféine. "La caféine, en tant que stimulant puissant, libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui excite l'esprit et le corps. Cela conduit à un état énergétique plus élevé, qui à son tour améliore l'impulsivité et diminue la maîtrise de soi", analyse l'auteur principal de l'étude, Dipayan Biswas. Une consommation de café, même modérée, suffirait à avoir des effets sur les dépenses.

"Ces résultats sont importants pour que les responsables comprennent comment un comportement apparemment sans rapport (par exemple, la consommation de caféine) dans et/ou autour du magasin affecte les dépenses", expliquent les chercheurs. La même expérience a été reproduite avec des achats en ligne et a donné des résultats similaires.