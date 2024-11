La grande ligne rouge est déjà arrivée en France, attention à l'amende si vous ne connaissez pas sa signification

Déjà testée ailleurs, une épaisse ligne rouge tracée sur la route est arrivée en France et l'amende est salée pour les automobilistes qui ne la respectent pas.

Le rouge va-t-il bientôt devenir la couleur à la mode sur les routes françaises ? Certains pays européens, dont l'Espagne, ont depuis quelque temps déjà décidé de casser les codes, substituant le blanc, la couleur traditionnelle du marquage au sol, au rouge. En Andalousie, le test avait été effectué sur la A-355, dans les environs de Malaga, où une épaisse bande rouge sépare les voies sur près de cinq kilomètres. La sécurité routière n'a pas mis longtemps à s'en inspirer en France puisque cet inédit marquage au sol est déjà arrivé sur nos routes !

De nombreux automobilistes ont ainsi été surpris de découvrir dernièrement une large bande rouge au milieu de l'autoroute A7, au niveau de Vienne dans la vallée du Rhône, et de l'A10 en direction de Bordeaux. Cette ligne, tracée sur quelques kilomètres, attire instantanément l'attention des conducteurs, et c'est bien là l'objectif de ce nouveau marquage. La bande rouge a été peinte dans des zones plus accidentogènes, souvent sur une portion de route sinueuse et sans grande visibilité. Elle doit inciter les automobilistes à réduire leur vitesse et à redoubler de vigilance.

© 123RF

Mais comme la ligne blanche continue, la ligne rouge signale avant tout l'interdiction formelle de doubler un autre véhicule. S'ils sont encore énormément à ne jamais l'avoir vue, les Français ont tout intérêt à vite apprendre la signification de cette épaisse bande colorée. Car franchir la ligne rouge pour dépasser est sévèrement puni d'une amende de 135 euros accompagnée de la perte de 3 points sur le permis de conduire. C'est un petit peu moins sévère qu'en Espagne, où le fautif doit payer 200 euros et risque la suspension de son permis de conduire pendant trois mois, mais ça fait cher quand même !

Ces expérimentations sur l'A7 et l'A10 ont sans doute vocation à faire des petits. On peut légitimement imaginer que ce nouveau dispositif s'étende à de nombreuses routes de l'Hexagone s'il fait ses preuves. C'est le cas dans certains pays comme les Pays-Bas où ce marquage au sol a fait diminuer le nombre d'accidents. Il va donc falloir s'habituer à rouler sur des lignes rouges, ou plutôt à ne pas rouler dessus.