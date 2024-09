Les prix des places de concert sont artificiellement gonflés en ligne, voici comment ne pas se faire avoir

La technique de "la tarification dynamique" fait actuellement des ravages sur les prix des spectacles. Voici comment la contourner.

Alors que le groupe Oasis a annoncé son retour lors d'une tournée événement, le gouvernement britannique a mis en exergue une stratégie commerciale à l'origine de l'augmentation des prix des places et a promis de se pencher dessus. Il s'agit de la pratique de la "tarification dynamique".

Cette méthode consiste à ajuster en temps réel le prix de vente des billets selon la demande des consommateurs. Plus la demande est importante, plus le tarif augmente. Les prix proposés sont alors souvent plus élevés que lors de l'annonce de la commercialisation. Pour le concert d'Oasis, certains billets affichés initialement à 178 euros sont montés à plus de 415 euros sur la plateforme Ticketmaster.

Le gouvernement a dénoncé des "prix gonflés" et 450 plaintes de consommateurs ont été reçues par l'Advertising Standards Authority, régulateur de la publicité, affirmant que "les publicités contenaient des informations trompeuses sur la disponibilité et le prix des billets". Les défenseurs de cette tarification ont assuré que ce système permet d'éviter que des personnes achètent un tas de billets pour ensuite les revendre à des prix élevés.

Cette pratique, qui est pourtant légale, est souvent perçue comme une arnaque. Robert Smith, chanteur de The Cure, avait dénoncé en 2023 une telle méthode sur les places d'un de ses concerts. Cette dernière peut aussi utiliser les recherches des utilisateurs : plus quelque chose va être cherché, plus le prix sera important car cela dévoile le caractère urgent ou insistant des intentions d'achat. Les prix s'envolent alors au fil des simulations.

Ce modèle est notamment connu en France pour les billets d'avion, mais semble ici aussi s'étendre aux plateformes de vente de billets de spectacle. "Le modèle appliqué par les compagnies aériennes ou la SNCF depuis longtemps peut-il être dupliqué ? La question ne choque plus", reconnaît Malika Séguineau, directrice générale d'Ekhoscènes, principal syndicat de producteurs du spectacle vivant, auprès des Echos.

Pour éviter de tomber dans ce piège, il est conseillé de demander à un proche de faire la même recherche et de communiquer le tarif alors affiché. Il est également préférable de sélectionner, voire refuser, les cookies ou d'opter pour la navigation privée. Le mieux reste d'être dans les premiers à acheter les billets, mais pour de grands événements, ce n'est pas évident.