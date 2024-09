Plus de 120 migrants morts dans la Manche, le terrible bilan des naufrages depuis 4 ans

Ce mardi 3 septembre, au moins 12 personnes sont décédées dans la Manche, en tentant de traverser la mer sur une embarcation de fortune. Les drames se multiplient.

La traversée de la Manche, une opération risquée mais tentée par des milliers de migrants chaque année, continue de faire de très nombreux morts. Le drame survenu ce mardi 3 septembre au large du cap Gris-Nez, vient rappeler que rien n'endigue encore ce genre de drames. Au moins 12 migrants ont perdu la vie après que leur embarcation s'est disloquée en mer, ont fait savoir les services du ministère de l'Intérieur, et d'importants dispositifs de secours ont été déployés pour apporter assistance à tous les naufragés. Au moins 70 personnes se trouvaient à bord du navire de fortune.

L'ampleur du drame se mesure en dizaines de migrants disparus, uniquement sur les 3 dernières années et uniquement sur la route migratoire de la Manche. Selon les décomptes effectués par l'organisme Missing Migrants, ce sont en effet au moins 122 personnes qui ont disparues ou ont été retrouvées mortes en tentant de traverser la mer entre la France et l'Angleterre, entre 2021 et septembre 2024 : 40 en 2021, 16 en 2022, 24 en 2023 et 42 en 2024, avec le bilan provisoire du cap Gris-Nez. Au moins 13 enfants font partie des victimes. Rappelons qu'en novembre 2021, un naufrage au large de Calais avait fait 27 morts.

Ces chiffres sont par ailleurs sans doute très partiels, selon l'ONG qui tente de rendre compte du drame humain. "Le Missing Migrants Project a recensé le décès de centaines de personnes pour lesquelles aucune information d'identification n'est disponible, ce qui signifie que les familles de migrants disparus peuvent ne pas savoir ce qu'il est advenu de leur proche", indique l'organisation. "Pour d'autres, seules des informations partielles sont connues, mais elles indiquent que des hommes, des femmes et des enfants de pays du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et de la plupart des régions d'Afrique sont tous morts en essayant de migrer en Europe", ajoute-t-elle.

Selon les données du ministère de l'Intérieur britannique, rapportées par La Voix du Nord, plus de 135 000 migrants ont traversé de la Manche à bord d'embarcations dites "small boats" depuis 2019.