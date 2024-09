Météo : la chaleur revient, mais attention aux orages et à la pluie dès mercredi dans ces régions

C'est le retour progressif des conditions estivales en ce début de semaines. Des averses orageuses sont toutefois attendues dans certaines départements.

Les températures remontent cette semaine. En effet, une grande partie du pays va bénéficier de l'orientation du vent côté est, et voir le mercure grimper. Si les Hauts-de-France et le Massif central devraient se réveiller sous la grisaille ce mardi, et observer un temps plutôt maussade perdurer au cours de la journée, les éclaircies domineront sur le reste de la France.

Selon La Chaîne météo, "les températures seront en hausse, mais toujours légèrement inférieures au normales", ce mardi. Certains orages sont toutefois susceptibles d'éclater en PACA et en Corse.

Mercredi, c'est le retour du soleil sur la partie nord du pays et d'un radoucissement général. Le soleil brillera après que les quelques nuages se soient dissipés dans la matinée. En revanche, les prévisions ne sont pas aussi clémentes pour la partie sud. "Près de la Méditerranée, des averses orageuses sont attendues, notamment entre la Corse et le Roussillon", d'après La Chaîne météo.

Les températures seront globalement de saison l'après-midi, de 17 à 25 degrés. De manière générale, les températures vont remonter ce mercredi notamment car l'air polaire s'évacuera vers la Scandinavie. Aucun risque de gelée blanche n'est annoncé, avant d'observer un passage au dessus des normales de saison à partir de la journée de jeudi.

Dès jeudi, le soleil fera son retour sur une grande partie du pays. Vendredi sera également une belle journée, seules certaines zones comme les Alpes et la Corse pourront être soumises à quelques orages. Ce n'est qu'à partir de vendredi soir que la situation risque de se gâter. "Une dégradation orageuse s'organisera sur toute la frange ouest de la France, annonçant un week-end beaucoup plus perturbé", que le début de semaine qui verra le soleil pointer le bout de son nez et les températures augmenter. Il faut donc s'attendre à un retour progressif des conditions estivales entre ces mardi 17 et jeudi 19 septembre 2024.