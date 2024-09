Résultat du Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 17 septembre 2024, 41 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour son nouveau tirage de l'EuroMillions, la Française des jeux (FDJ) met en jeu 41 millions d'euros ce mardi 17 septembre.

41 millions d'euros, c'est le jackpot mis en jeu ce mardi 17 septembre par la Française des jeux. Une jolie somme, qui ne manquera pas de tenter les plus joueurs. L'EuroMillions n'a pas été remporté depuis dix jours. Y aura-t-il un grand gagnant ce soir ? Pour espérer être le futur chanceux à décrocher le gros lot, il suffit de vous procurer une grille auprès de votre buraliste (ou de jouer sur le site de la FDJ), et de sélectionner cinq nombres ainsi que deux étoiles. Mais il y a un hic : vous n'avez qu'une chance sur plus de 139 millions de toucher le jackpot. Défierez-vous les statistiques ? Vous pourrez retrouver la combinaison gagnante ci-dessous pour le savoir.

Un code MyMillion vous est donné dès que vous jouez une grille. Lors d'un tirage, la FDJ tire au sort un code parmi toutes les grilles mises en jeu. Un chanceux repart donc à chaque fois avec un million d'euros.

Le hasard vous fait peur, vous avez plutôt la fibre mathématique ? La FDJ met à disposition sur son site les statistiques du tirage de l'EuroMillions, dont les dernières combinaisons gagnantes et les numéros qui sortent le plus souvent. Peut-être est-ce la recette pour vous afin de choisir une combinaison qui, peut-être sera la bonne ? Mais attention, ce n'est pas une recette miracle.