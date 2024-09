Météo : baisse rapide des températures, pluie... Semaine morose dans toutes ces régions

La semaine s'annonce agitée. Pluies, orages et coups de vent sont au rendez-vous des premiers jours d'automne, surtout sur une partie de la France.

Le temps est loin d'être idéal pour cette dernière semaine de septembre. L'agitation présente dans le ciel ces derniers jours ne faiblit pas alors que côté température, l'entrée dans l'automne se fait sentir. Aux averses déjà présentes la semaine dernière s'ajoute cette fois le vent. Il s'annonce particulièrement fort sur plusieurs départements et va accentuer le ressenti de fraîcheur, surtout en matinée.

Rien de bien neuf pour la journée de mardi, la perturbation est toujours bien présente et se déplace vers l'Est de l'Île-de-France jusque dans les Ardennes et la Champagne. Il en va de même pour le ciel puisque le pays reste sous un épais voile gris de la pointe nord au sud de l'Auvergne.

Seules améliorations, les orages particulièrement présents ce lundi sur les trois quats nord du pays ont disparu, même si quelques-uns peuvent encore se faire entendre au nord de la Gironde, dans le Centre et l'Est du pays.

Le ciel se découvre par contre dans les départements les plus au sud, où le soleil est une nouvelle fois attendu. C'est dans ces départements que les températures dépasseront les 20°C. Pour le reste du pays, La Chaîne Météo prévoit entre 10 et 15°C en matinée et à peine 17 à 19°C pour le reste de la journée. Même son de cloche pour la journée suivante. Le temps reste particulièrement maussade et le vent commence à se lever, n'épargnant que le bassin méditerranéen.

A partir de mercredi, il faut rester particulièrement attentif aux cumuls de pluies, dans plusieurs départements des précipitations très importantes sont attendues. C'est dans l'après-midi que ces averses vont commencer à se manifester, de la Bretagne au Grand Est et des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine. Les températures restent équivalentes, entre 13 et 16° en matinée et jusqu'à 23°C dans le sud pour l'après-midi.

© La Chaîne Météo

La journée de jeudi s'annonce comme étant particulièrement pluvieuse. Toute la journée des averses sont prévues sur l'ensemble du pays alors que des orages arrivent depuis les Îles Britanniques et se positionnent sur une bonne moitié ouest, de La Rochelle à Troyes en passant par Lille, Paris et Rennes. Si le thermomètre affiche des températures proches des derniers jours, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 voire même 100 kilomètres heures sont attendues sur les 3/4 nord et donnent un ressenti plus bas.

C'est donc à partir de la fin de semaine que le temps va être plus frais. A l'échelle nationale, les températures moyennes vont dégringoler de presque 7°C en l'espace de 48 heures, notamment en raison du vent qui ne faiblit pas. Vendredi matin, les températures se rapprochent des 10°C sauf dans le sud où la barre des 18°C en matinée est encore atteinte à Perpignan, Nice et Ajaccio. Dans l'après-midi par contre, la moitié nord plafonne sous les 15°C, alors qu'autour du bassin méditerranéen, on parvient encore à attendre 20 à 24°C. Le ciel quant à lui est toujours marqué par des averses orageuses.