Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 25 septembre 2024, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, la Française des jeux propose six millions d'euros à qui trouvera les résultats du jour.

Vous comptez tenter votre chance ce mercredi soir au tirage du Loto ? Les participants ont jusqu'à 20h15 pour se manifester et valider leurs grilles. Une grille est vendue 2,20 euros si l'on se contente de la combinaison classique. En effet, en ajoutant ne serait-ce qu'un numéro Chance de plus ou un chiffre supplémentaire, le prix de la grille évolue. Comptez 4,40 euros pour cinq chiffres et deux numéros Chance, et 13,20 euros pour six chiffres et un numéro Chance. Ce mercredi 25 septembre 2024, la Française des jeux propose une cagnotte de six millions d'euros. Trouverez-vous les résultats du jour ? Réponse vers 21 heures.

Pour les amateurs de belles cagnottes, un méga jackpot sera proposé ce vendredi 27 septembre par la Française des jeux et ses homologues européens. Les joueurs pourront tenter de remporter jusqu'à 130 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance sur le site de la Française des jeux, mais aussi sur l'application, tranquillement depuis votre canapé, ou directement "en présentiel" dans le point de vente FDJ le plus proche de chez vous. Les résultats seront connus vendredi soir, à l'issue du tirage Euromillions prévu vers 21h30.