Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 25 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Les six millions d'euros mis en jeu ce mercredi soir ont-ils trouvé preneur ? Découvrez dès à présent les résultats du tirage Loto.

Que fallait-il avoir parié ce mercredi 25 septembre pour empocher le jackpot du tirage du Loto ? Était-ce le 24 ? Ou plutôt le 49 ? Quid du 7 ou du 38 ? Une chose est sûre, personne ne semble avoir eu assez de chance pour remporter les six millions d'euros qui étaient mis sur la table par la Française des jeux (FDJ). On sait que sept millions d'euros seront proposés au prochain tirage du Loto, samedi. La répartition des gains révèle toutefois que sept grilles ont permis à leurs propriétaires de gagner 25 025,70 euros. On sait également que 91 autres grilles, cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance, permettent à leurs propriétaires de réclamer 469,80 euros. Voici tous les résultats du Loto :

Tirage du 25/09/2024 1 - 5 - 6 - 10 - 25 Chance : 9

Joker+ 3 928 560

Option 2nd tirage : 3 - 6 - 7 - 21 - 46

10 codes gagnants : E 5037 1648 - M 9257 1688 - A 9344 0562 - U 4000 3024 - I 6211 2629 - Q 4112 5678 - L 4937 3173 - U 7605 7086 - N 5168 3371 - G 4491 5661

Pour les amateurs de belles cagnottes, un méga jackpot sera proposé ce vendredi 27 septembre par la Française des jeux et ses homologues européens. Les joueurs pourront tenter de remporter jusqu'à 130 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance sur le site de la Française des jeux, mais aussi sur l'application, tranquillement depuis votre canapé, ou directement "en présentiel" dans le point de vente FDJ le plus proche de chez vous. Les résultats seront connus vendredi soir, à l'issue du tirage Euromillions prévu vers 21h30.