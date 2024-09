Alerte pluie inondation : ça s'aggrave, 16 départements concernés par "la rivière atmosphérique"

Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour pluie inondation. 15 à 30 mm ont déjà été relevés sur les dernières 24 heures dans ces départements.

Un nouvel épisode pluvieux concerne ce jeudi un axe allant de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes du Nord et au Jura, la situation devrait perdurer jusqu'à ce vendredi. "Une perturbation océanique, désignée sous l'appellation de 'rivière atmosphérique' en raison de sa forte concentration de vapeur d'eau, traverse la France (...) arrosant copieusement les zones de reliefs exposées face à l'ouest", indique ce jeudi La Chaîne Météo dans sa dernière alerte.

"Dans le même temps, les vents de sud à sud-ouest accompagnent cette perturbation. Ils soufflent de façon assez soutenue, atteignant le seuil du coup de vent (80 km/h avec des rafales locales proches de 100 km/h), mais sans caractère aggravant, d'autant que les coefficients de marée très faibles limitent les risques de submersion littorale", précise La Chaîne Météo.

Ce jeudi, prudence maximale pour les habitants de l'Ain, du Jura, de la Haute-Savoie et de la Corrèze. Ces 4 départements sont placés en alerte orange pluie inondation par Météo France. Dans les faits, "des cumuls de pluie pouvant atteindre 50 à 60 mm au centre-Ouest, Limousin, jusqu'à 100 mm sur la Franche-Comté et les Alpes du Nord", sont attendus. "Des risques de débordements des cours d'eau descendant des versants ouest du Massif Central et des monts du Jura. Ces réactions seront lentes mais pourraient atteindre des hauteurs d'eau importantes", abonde La Chaîne Météo.

Enfin, "des rafales de vent généralement comprises entre 60 et 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h sur les côtes, et de 100 à 120 km/h en montagne notamment dans le Jura", sont à prévoir prévient La Chaîne Météo. Des coulées de boue "sont possibles" précise Météo France.

© La Chaîne Météo

De plus, douze départements sont placés en alerte jaune ou "risque important" par La Chaîne Météo pour pluies inondation. Il s'agit des Hautes-Alpes, de la Dordogne, du Doubs, de la Gironde, de l'Isère, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Vienne et du Territoire de Belfort. "Ce jeudi matin, les pluies sont soutenues sur un axe allant des Pyrénées-Atlantiques, Landes, au Limousin, ouest de l'Auvergne, puis au Centre-Est (en particulier sur les monts du Jura). C'est la période la plus à risque concernant les ruissellements et débordements. Les conditions de circulation s'annoncent pénibles. En montagne, les conditions sont très mauvaises (plafond bas, pluie et vent)", annonce La Chaîne Météo.

" Les pluies commencent à faiblir sur l'Aquitaine mais persistent jusqu'en fin d'après-midi sur l'axe allant des Pyrénées aux Cévennes et aux Alpes du Nord. Il convient de surveiller l'évolution des cours d'eau, en particulier sur les Alpes du Nord où la pluie tombera jusqu'en haute altitude (quasiment 3500 m), majorant le risque de crue des torrents", précise-t-on pour ce jeudi après-midi. Dans la soirée, une forte activité pluvio orageuse est redoutée sur les Alpes du sud et les Alpes. Des zones dans lesquelles l'alerte pourrait passer au orange en fonction de l'évolution de la situation. Des cumuls Allan de 50 à 80mm sont attendus localement.