Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 26 septembre 2024 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Parviendrez-vous à trouver les résultats de l'EuroDreams ce jeudi soir ? Réponse vers 21h30, après le tirage...

Les joueurs qui le souhaiteraient ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Il est en effet possible de valider sa grille jusqu'à cette heure limite. Pour participer, rien de bien compliqué. Il vous suffit de vous rendre en point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux. Le principe est de cocher au moins six chiffres, compris entre 1 et 40, et un numéro Dream, parmi les cinq possibles. Le tirage a lieu dans la soirée. Les résultats seront délivrés ici même vers 21h30.

Tirage EuroDreams du 26/09/2024

Le saviez-vous ? Vendredi aura lieu un tirage un peu particulier. Ce 27 septembre, la FDJ et ses homologues européens proposent un méga jackpot de 130 millions d'euros. Il est possible de jouer dès à présent si vous le souhaitez. Comme pour le tirage EuroDreams, la grille classique est vendue 2,50 euros. Un code My Million, permettant, quoi qu'il arrive, à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone d'empocher un million d'euros, sera tiré au sort. Pour ceux qui hésiteraient, il sera, une fois encore, possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J.