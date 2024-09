Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 26 septembre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats du tirage EuroDreams de ce jeudi 26 septembre 2024 sont désormais disponibles.

Fin du suspense. Quelqu'un est-il parvenu à trouver le résultat gagnant de l'EuroDreams ce jeudi ? Le tirage a eu lieu en milieu de soirée, révélant la combinaison du jour. Mais il semble que personne n'ait eu suffisamment de chance pour parier sur les bons chiffres. En effet, aucun vainqueur du rang 1 ni du rang 2 n'est rapporté, selon la répartition des gains révélée sur le site de la Française des jeux. Néanmoins, certains participants sont tout de même parvenus à remporter 125,20 euros pour les uns, ou 44,70 euros pour d'autres. Faites-vous partie des élus ? Retrouvez sans plus attendre tous les résultats :

Tirage EuroDreams du 26/09/2024

9 - 19 - 21 - 31 - 32 - 39 et le N°Dream 2

Le saviez-vous ? Vendredi aura lieu un tirage un peu particulier. Ce 27 septembre, la FDJ et ses homologues européens proposent un méga jackpot de 130 millions d'euros. Il est possible de jouer dès à présent si vous le souhaitez. Comme pour le tirage EuroDreams, la grille classique est vendue 2,50 euros. Un code My Million, permettant à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone d'empocher un million d'euros, sera, quoi qu'il arrive, tiré au sort. Pour ceux qui hésiteraient, il sera, une fois encore, possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J.