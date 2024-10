Météo : une courte accalmie avant le retour de la pluie, voici les quelques jours où il faudra profiter du beau temps

Ce début de semaine est très perturbé sur une partie du pays. Il faudra attendre juste un peu pour un retour à un temps plus calme.

Le mois de septembre a été particulièrement morose avec une pluviométrie excédentaire de 50% sur le pays. En ce début de mois d'octobre, le temps est encore très instable. Après un temps frais mais calme le week-end dernier, une dépression traverse la France ce mardi et continue ce mercredi sous l'influence du cyclone Isaac. "Aucune région n'échappe à un moment ou à un autre aux pluies, aux averses ou au vent", a expliqué La Chaine Météo pour le début de semaine.

Des Pays de la Loire, en passant par l'Auvergne, l'Alsace jusqu'en Rhône-Alpes, cette perturbation va toucher une bonne partie du pays. Entre 30 et 50 mm d'eau sont attendus localement sur la journée, voire entre 70 à 80 mm sur les Vosges ou le Jura, soit l'équivalent d'une à trois semaines de pluie habituellement à cette période.

Les températures restent stables entre 14 et 23 degrés ce mardi après-midi. Mercredi, la pluie persiste au centre-est, notamment sur les Alpes, puis avancera vers le sud. Un passage orageux pourrait survenir dans le PACA.

© La Chaine Météo

Il faudra attendre un jour précis pour une amélioration du temps. Si à l'est, la météo restera instable et que le vent soufflera sur le pourtour méditerranéen, les conditions s'amélioreront à l'ouest et au nord à partir de jeudi, avec de belles éclaircies. L'anticyclone des Açores pourrait apporter un peu de répit.

Cette amélioration devrait se prolonger vendredi avec un ciel peu nuageux sur quasiment l'ensemble du pays, même si les températures seront un peu plus fraiches, légèrement en-dessous des normales de saison. Il est encore trop tôt pour établir des prévisions précises pour le week-end : cela dépendra du positionnement de l'anticyclone des Açores, mais celui-ci "pourrait au moins nous garantir un beau samedi un peu frais avant le retour des nuages dimanche au nord-ouest". Privilégiez donc le samedi pour vos sorties, le soleil devrait être présent presque partout !

Ce temps calme pourrait toutefois ne pas durer. Selon les tendances Météo-France pour la semaine prochaine, le soleil ne serait pas au rendez-vous. "Le temps devrait être humide sur l'ensemble du pays. Quant aux températures, pas de fort signal mais une tendance pour des températures proches des normales", signale le site. La météo du début du mois d'octobre s'annonce donc à nouveau très variable.