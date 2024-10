Jusqu'à 225 euros d'amende : le montant de ce PV va exploser à partir du 1er octobre

Cette infraction assez ordinaire va coûter beaucoup plus cher à partir du 1er octobre, l'amende pourra atteindre jusqu'à 225 euros.

Une amende de plusieurs centaines d'euros, c'est assez rare pour les automobilistes et cela concerne généralement des manquements graves au Code de la route. On pense notamment à la conduite sous emprise de l'alcool ou de stupéfiants, aux gros excès de vitesse ou encore à la conduite d'un véhicule sans permis. C'est en revanche du jamais-vu ou presque pour une infraction qui ne met pas en danger la vie d'autrui. C'est pourtant le cas de cette infraction assez ordinaire qui, à partir de ce mardi 1er octobre, pourrait vous coûter très cher.

Si vous avez un peu suivi l'actualité, vous avez sans doute entendu parler de la hausse des prix du stationnement pour les véhicules les plus lourds. Cette nouvelle tarification va entrer en vigueur dès aujourd'hui à Paris et d'autres grandes villes de France pourraient prochainement s'en inspirer. Sont concernés par cette augmentation les véhicules thermiques (essence, diesel…) dont le poids à vide dépasse les 1 600 kilos mais également, et c'est quand même assez surprenant, les véhicules électriques s'ils dépassent les 2 tonnes. Pour ces véhicules – estampillés SUV dans la plupart des cas -, le prix pour stationner dans la capitale va tripler, passant de 6 à 18 euros de l'heure dans les arrondissements 1 à 11, et de 4 à 12 euros dans les arrondissements 12 à 20.

© stock.adobe.com

On est d'accord, ça fait très cher la place de parking. Mais ce qui va l'être désormais encore plus, c'est le montant de l'amende qui sera adressée aux automobilistes qui ne passeront pas par la case horodateur. Jusqu'à présent, à Paris, le montant de l'amende pour un défaut de paiement de stationnement était fixé à 50 euros dans les arrondissements de 1 à 11 et à 35 euros dans les neuf autres. Depuis ce 1er octobre, tous les propriétaires de SUV de plus de 1.6 ou 2 tonnes selon leur motorisation risqueront une amende à trois chiffres s'ils ne paient pas leur place de parking ou s'ils dépassent la durée pour laquelle ils avaient réglé*.

Pour tout défaut de paiement de stationnement, du lundi au samedi de 9h à 20h (hors jours fériés), le montant de l'amende s'élèvera à 225 euros dans les onze premiers arrondissements de la capitale, et à 150 euros dans les neuf autres. Même le tarif minoré - appliqué si vous vous mettez en règle dans les 15 jours suivants la réception du procès-verbal – donne le tournis, avec respectivement 157,5 et 105 euros à payer. De quoi dissuader ceux qui garaient jusque-là "gratuitement" leur voiture dans Paris. Même si à 18 ou 12 euros de l'heure, le coup va être rude pour le porte-monnaie.

* en cas d'amende pour dépassement horaire, le montant déjà réglé est déduit du forfait post stationnement