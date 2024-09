Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 30 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto proposait la coquette somme de huit millions d'euros ce lundi. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

La semaine s'annonce intense du côté de la Française des jeux. Dès ce lundi, les joueurs pouvaient tenter de remporter huit millions d'euros. Ce lundi soir, à la lumière des résultats Loto du jour, il semble que les participants pourront retenter leur chance mercredi et espérer, cette fois-ci, empocher neuf millions d'euros. En effet, aucun joueur n'est parvenu à parier sur la combinaison gagnante lundi. Trois participants sont tout de même arrivés à trouver une bonne partie du résultat. Chacun repart avec 51 595,30 euros. Voici tous les résultats Loto :

Tirage du 30/09/2024 1 - 17 - 24 - 33 - 49 Chance : 9

Joker+ 0 611 026

Option 2nd tirage : 3 - 9 - 18 - 24 - 38

10 codes gagnants : F 9874 2449 - J 2469 8811 - H 7648 4491 - A 6537 4448 - L 3017 9931 - Q 4054 0829 - H 1222 2166 - M 9212 7385 - N 2764 8437 - L 2614 5302

Le tirage du Loto de mercredi ne devrait néanmoins pas attirer le plus de joueurs cette semaine. Et pour cause, en parallèle, la Française des jeux et ses huit homologues européens mettent ce mardi en jeu un gros lot de... 143 millions d'euros. Le méga jackpot du vendredi 27 septembre n'a pas réussi à trouver preneur, il sera donc re-proposé pour le plus grand bonheur de ceux qui avaient manqué le coche la semaine dernière. Comme pour un tirage Loto, les participants auront jusqu'à 20h15 pour valider leurs grilles mardi soir, que ce soit dans un point de vente, sur le site de la FDJ ou directement sur l'application de la Française des jeux.