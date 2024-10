Résultat Euromilions (FDJ) : le tirage de ce mardi 1er octobre 2024, 143 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Ce mardi soir, les participants devraient être nombreux à tenter leur chance au tirage Euromillions. Trouverez-vous les résultats ?

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 1er octobre 2024 promet gros. Très gros. Près de 143 millions d'euros sont en jeu. Les joueurs qui souhaitent tenter leur chance ont jusqu'à 20h15 pour le faire, moyennant 2,50 euros la grille cochée d'une combinaison de base. Les résultats de l'Euromillions seront livrés vers 21h30, juste après le tirage du code My Million révélé pour sa part vers 21 heures. Quoi qu'il en soit, tous les chiffres gagnants seront dévoilés ici même dans la soirée :

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que les enjeux commencent à être intéressants cette semaine. En effet, toute proportion gardée, le tirage du Loto propose ces derniers jours une cagnotte de plus en plus intéressante. Si on est loin des 143 millions d'euros mis en jeu mardi soir à l'Euromillions, ce sont tout de même neuf millions d'euros qui seront proposés au tirage Loto de mercredi. Rappelons que pour cette loterie, la cagnotte moyenne remportée s'élève à cinq millions d'euros. Comme pour le tirage de l'Euromillions, il sera possible de participer jusqu'à 20h15, le jour J.