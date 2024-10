Météo : un week-end coupé en deux, une seule journée ensoleillée !

Ce week-end, la météo sera bien changeante entre samedi et dimanche. Il sera toutefois possible de profiter d'une belle journée.

Avec la météo très perturbée de ces derniers mois, chaque jour de soleil est attendu comme un sésame. Après une semaine entre pluie, éclaircies et nuages, ce premier week-end d'octobre s'annonce à son tour changeant. Il sera même coupé en deux avec un temps agréable et doux l'un des deux jours contre un temps automnal le second. Il faudra bien choisir le moment pour faire sa balade du week-end.

Ce vendredi après-midi, le beau temps s'installe sur une bonne partie du pays avec d'importantes éclaircies. Le risque d'averses orageuses reste présent sur les Alpes-Maritimes et le ciel nuageux se maintiendra près de la frontière à l'est. C'est samedi qui sera finalement le moment idéal pour sortir.

Sous l'effet d'un anticyclone, la France verra un soleil généreux s'imposer pour la journée, une fois la brume matinale dissipée. Le brouillard sera, en effet, assez fréquent et les températures fraiches (3 à 12 degrés) le matin, mais le soleil s'imposera ensuite sur les 3/4 du pays, selon La Chaine Météo. Il fera même doux de la Nouvelle-Aquitaine à la Corse, avec jusqu'à 22 degrés. Cependant, la Bretagne connaitra déjà une perturbation avec de la pluie dès la fin d'après-midi.

© La Chaine Météo

Dimanche, la perturbation arrivée par la Bretagne envahira une large moitié nord-ouest avec de la pluie par intermittence et du vent. L'est et le sud resteront à l'abri de cette dégradation. Quelques belles éclaircies seront perceptibles dans le pourtour méditerranéen. Malgré ce temps maussade, les températures seront à la hausse : entre 6 et 15 degrés le matin et 14 et 25 degrés l'après-midi. Le compteur montera même jusqu'à 27°C dans les Landes et en Béarn. Ce temps annonce la tendance du début de semaine prochaine : plus doux mais pluvieux.

Un contexte fortement dépressionnaire sur l'océan Atlantique emmène ce mauvais temps. Météo France prévoit, pour le moment, de la pluie sur presque l'ensemble du pays lundi. Cela pourrait tourner à l'orage en soirée dans la moitié sud de l'Hexagone. Une véritable amélioration semble donc encore lointaine...