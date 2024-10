Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 octobre 2024, 160 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. C'est le tirage de la semaine à ne pas manquer ! Mais parviendrez-vous à trouver les résultats Euromillions ce vendredi ? Telle est la vraie question.

Le méga jackpot mis en jeu il y a une semaine par la Française des jeux et ses homologues européens parviendra-t-il enfin à trouver preneur ce vendredi 4 octobre 2024 ? Les participants vont en tout cas parier dessus. Pour ceux qui n'auraient pas tenter leur chance, sachez qu'il est possible de jouer jusqu'à 20h15 maximum. Au-delà, il sera bien entendu possible de participer à un tirage Euromillions, mais une cagnotte aussi belle que celle de ce soir ne sera pas garantie. Tout dépendra en effet des résultats Euromillions de ce vendredi soir. En cas de grand gagnant, le jackpot sera remis à "zéro", ou plutôt à 17 millions d'euros. Si personne ne remporte le gros lot, celui-ci sera en revanche à nouveau proposé mardi prochain.

Remporter un tirage de l'Euromillions n'est pas une chose facile. Pas besoin néanmoins d'être doté d'une intelligence incroyable ou d'un talent particulier, il suffit tout simplement d'être chanceux pour devenir millionnaire. Reste que la chance ne sourit pas tout le temps à tout le monde. Pour ceux qui souhaiteraient augmenter leur chance de remporter le gros lot, il existe néanmoins plusieurs options. La plus coûteuse consiste à jouer plusieurs grilles ou plus des cinq chiffres et deux numéros étoile, nécessaires pour composer une combinaison, sur une même grille. L'autre option est de changer son fusil d'épaule et de participer non pas à l'Euromillions, mais au Loto. Si la cagnotte y est moins incroyable, les chances de la remporter sont bien plus nombreuses... Comptez une chance sur 19 millions au Loto contre une sur... 139 millions à l'Euromillions. Le calcul est vite fait !