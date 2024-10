Qu'est-ce que la DZ Mafia, qui tire les ficelles de la drogue à Marseille ?

Ce cartel de la drogue français, né dans les quartiers nord de Marseille, est revenu ce week-end au cœur de l'actualité.

"Une sauvagerie inédite." Tels sont les mots employés dimanche 6 octobre par le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, qui faisait le point sur les deux narchomicides survenus la semaine dernière, les 2 et 4 octobre, à Marseille. Parmi eux, le meurtre, vendredi, d'un chauffeur de VTC par un adolescent de 14 ans. "Les faits s'inscrivent dans un contexte qui est celui du conflit actuel opposant, dans le 3ᵉ arrondissement de Marseille, la 'DZ Mafia' et le clan dit des 'Blacks' de la cité Félix Pyat, notamment pour la prise de contrôle du point de deal de la cité du Moulin-de-Mai", a mis en lumière Nicolas Bessone.

Fondé par Mehdi Abdelatif L., dit "Tic", en 2010, le gang de la DZ Mafia est originaire de la cité de la Paternelle, située dans le 14e arrondissement de Marseille. Parmi ses activités, on note : le trafic de stupéfiants bien sûr, mais aussi le trafic d'armes, les incendies criminels, l'extorsion, les kidnappings, les meurtres. Selon l'avocat Me Alain Lhote, défenseur de plusieurs membres de l'organisation interrogé par TF1 Info, le proxénétisme, la contrefaçon ou encore la fraude à la carte bancaire feraient également partie des activités développées ces dernières années. Tout dernièrement, la DZ Mafia se serait même mise à fournir des tueurs à gages.

L'organisation criminelle est aujourd'hui qualifiée de tentaculaire. Rien que sur le volet des stupéfiants, la drogue de la DZ Mafia se vend au pied de nombreuses tours à Marseille et rapporte des dizaines de milliers d'euros chaque jour. "La DZ Mafia, ce sont des semi-grossistes qui arrosent beaucoup de vendeurs de terrain", confirme au micro de TF1 Philippe Pujol, journaliste et auteur des Cramés : les enfants du monstre.

Plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires

Si la DZ Mafia a déjà beaucoup fait parler d'elle en 2023, c'est pour la guerre meurtrière qui l'a opposé à un autre clan avec lequel elle a pourtant longtemps cohabité : Yoda. Fin janvier 2024, le procureur, dont Le Figaro se faisait l'écho, rapportait que 73% des homicides volontaires en bande organisée et autres tentatives d'homicides recensés à Marseille avaient un lien avec la DZ Mafia et Yoda. Une guerre qui semble s'être soldée par une victoire de la DZ Mafia sur Yoda. Aujourd'hui, elle contrôlerait plus de la moitié des points de deal dans la cité phocéenne.

Mais l'influence de la DZ Mafia ne se limiterait pas à Marseille. Au cours de la dernière année, des crimes et de nouveaux trafics de drogue liés à l'organisation criminelle ont été signalés un peu partout dans le sud du pays, de Sète à Nice, en passant par Montpellier, Nîmes ou Avignon. Mieux encore, ses activités s'étendraient de plus en plus vers le nord, à Dijon ou Rennes, voire plus loin encore, à Bruxelles. S'il est difficile d'estimer le chiffre d'affaires global de l'organisation, les spécialistes parlent, eux, de plusieurs centaines de milliers d'euros.