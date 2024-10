Marseille : dénoncé, le tueur présumé de 14 ans placé en détention provisoire

Le tueur à gages présumé d'un chauffeur VTC à Marseille, un adolescent de 14 ans, a été placé en détention provisoire. Le commanditaire présumé, lui, a rejoint la prison d'Aix-Luynes.

Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre, un homme a été tué par balle à Marseille. Il a été retrouvé mort dans sa voiture, avec une plaie à l'arrière du crâne. La victime a été identifiée comme étant Nessim Ramdane, un père de famille de 36 ans, chauffeur VTC et footballeur amateur connu dans la région. Il est une victime collatérale des violences liées aux trafics de stupéfiants. Selon le procureur de la République Nicolas Bessone, l'assassin présumé, vauclusien de 14 ans, a été recruté "pour une somme de 50 000 euros", vraisemblablement sur les réseaux sociaux, relate BFMTV par un commanditaire de neuf ans son aîné. Il a été placé en détention provisoire dans le quartier pour mineurs d'une prison de la région, indiquait le parquet dimanche soir.

L'adolescent pourrait être impliqué malgré lui dans un mécanisme de "vengeance" en lien avec le trafic de drogue. Le commanditaire présumé, un homme de 23 ans qui était lui déjà détenu a été placé en détention provisoire à son tour et a réintégré sa prison de Luynes, proche d'Aix-en-Provence. Le jeune homme de 14 ans a été recruté pour commettre ce "narchomicide" avec un autre camarade de son âge pour "intimider un adversaire d'un autre gang de trafiquants. Une information judiciaire a été ouverte pour "homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs, acquisition détention et transport d'arme de catégorie B par au moins deux personnes", a précisé Nicolas Bessone, procureur de la République de Marseille.

Que s'est-il passé ? Recruté pour 50 000 euros et une vengeance

Tout débute mercredi soir. Deux jeunes de 15 ans recrutés pour 2 000 euros sur les réseaux sociaux par le détenu de 23 ans ont pour mission de mettre le feu à la porte de l'appartement d'un concurrent pour l'intimider. L'un d'eux est tué par une bande présente sur place dans des circonstances extrêmement violentes. Le second, a désormais été interpellé et placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résider dans un centre éducatif fermé loin de Marseille (Bouches-du-Rhône). Par vengeance, le commanditaire présumé de l'opération, le détenu de 23 ans recrute une nouvelle fois sur les réseaux un autre jeune de 14 ans, originaire du Vaucluse, pour tuer un membre du gang adverse pour 50 000 euros. C'est là que le jeune tueur à gages de 14 ans tue Nessim Ramdane, père de famille de 36 ans et chauffeur VTC. Cet homocide en guise de vengeance s'est donc soldé par la mort d'une personne totalement extérieure au trafic de stupéfiants. L'adolescent a reconnu avoir tiré sur le chauffeur mais parle d'un tir accidentel.

Un "degré supplémentaire" dans la violence

Les faits ont eu lieu aux alentours de 4h30 du matin, vendredi 4 octobre, rue Léon Gozlan, dans le quartier Saint-Lazare, dans le IIIe arrondissement, rapporte France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur. Une voiture s'est encastrée dans le mur d'une école primaire. Prévenus, les secours sont arrivés sur place et ont découvert la victime, dont les circonstances de la mort étaient "incompatibles avec l'accident". Une ogive de 9 mm a été retrouvée à ses côtés. Des témoins ont indiqué aux policiers qu'un passager assis à l'avant avait pris la fuite.

Le suspect et un autre homme ont pris un VTC en direction de la cité Félix Pyat, où "ils pensaient pouvoir trouver leur victime", détaille le procureur lors d'une conférence de presse dimanche. Arrivés à proximité, les passagers ont cru reconnaître leur cible sur la voie publique et ont "demandé au chauffeur (...) de les déposer, de les attendre puisqu'ils avaient quelque chose à faire". Mais le conducteur "n'obtempère pas", et le suspect de 14 ans lui "tire une balle mortelle à l'arrière du crâne". Il a été "froidement abattu", ce qui est "une nouveauté" et un "degré supplémentaire" dans la violence, a déploré Nicolas Bessone.

En fuite, l'assassin présumé se cache et appelle le commanditaire présumé pour "lui demander de lui envoyer une voiture pour l'exfiltrer. A la place, le détenu compose le 17 pour dénoncer l'adolescent. "On n'a jamais vu ça. Cela fait 23 ans que je suis à Marseille, je n'ai jamais vu ça", a réagi samedi Rudy Manna, porte-parole national du syndicat Alliance Police et ancien secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, auprès de France 3. "Pourquoi [dénoncer] ? C'est une vraie question que l'on se pose. Peut-être pour faire peur. Pour dire 'voilà ce qui peut vous arriver si vous ne faites pas ce qu'il faut'". Les raisons pour lesquelles le commanditaire présumé a choisi de dénoncer le suspect restent à éclairer.

L'homme de 23 ans, incarcéré à la prison d'Aix-Luynes, explique être le commanditaire du meurtre. Il se revendique de la DZ mafia, un des principaux gangs impliqués dans le trafic de stupéfiants marseillais, détaille Le Parisien. Une source policière a indiqué à France 3 que le meurtre "a été commandité en réponse à un (précédent) règlement de compte dans ce même quartier", durant lequel un adolescent de 15 ans a été poignardé près de 50 fois et brûlé vif, selon le procureur de Marseille, comme indiqué plus haut dans cet article.