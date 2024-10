Agression d'une enseignante à Tourcoing : gifles échangées, coups... Ce qu'il s'est passé dans le lycée Sévigné

Une lycéenne, à qui une enseignante demandait de retirer le voile, est soupçonné d'agression physique. Elle a été placée en garde à vue.

Une enseignante du lycée Sévigné de Tourcoing a été agressée par une élève lundi 7 octobre, selon Le Parisien qui s'appuie sur une source policière. Selon cette source, la professeur de sciences techniques médico-sociales aurait demandé à la jeune femme, majeure, de retirer son voile, qu'elle venait de mettre alors qu'elle s'apprêtait à sortir de l'établissement.

Selon les faits rapportés par le journal la lycéenne aurait refusé et aurait pris la direction de la sortie. L'enseignante l'aurait alors suivie, pour réitérer sa demande. C'est là qu'elle aurait été bousculée et giflée par l'élève. La professeure aurait à son tour donné une gifle à la jeune fille. Celle-ci aurait alors porté plusieurs coups à l'enseignante.

La ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet a fait état de cette l'agression ce mardi la mi-journée. "C'est inacceptable. Et je ne l'accepterai pas. Une plainte a été déposée et une mesure conservatoire a d'ores et déjà été prise à l'encontre de l'élève en cause pour lui interdire l'accès à l'établissement jusqu'à réunion de son conseil de discipline", a-t-elle fait savoir sur X. "Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même", a abondé l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, député de Tourcoing.

Les professeurs du lycée Sévigné de Tourcoing ont exercé leur droit de retrait ce mardi, pour manifester leur désarroi et leur colère face à cette violence qui touche une collègue. L'élève a été interpellée à son domicile et placée en garde à vue, selon Le Parisien, qui précise que l'élève n'était pas connue des services de police.