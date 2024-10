Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 11 octobre 2024, 29 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, il est possible de participer jusqu'à 20h15, avis aux amateurs...

Pour fêter la fin de la semaine ou simplement pimenter un peu la soirée, la Française des jeux et ses homologues européens proposent une cagnotte de 29 millions d'euros au tirage de l'Euromillions. Pour participer, rien de bien compliqué ! Les joueurs doivent cocher au minimum cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile, parmi les 12 proposés sur la grille. Pour une combinaison classique comptez 2,50 euros. Il est également possible de cocher davantage de chiffres, mais le prix sera plus élevé. Quoi qu'il en soit, le résultat Euromillions sera livré ici même vers 21h30.

Si vous aimez les belles cagnottes, dans une moindre mesure, le tirage du Loto de samedi proposera un jackpot pour le moins intéressant. En effet, faute d'avoir eu des vainqueurs lors des précédents tirages, ce sont désormais 13 millions d'euros qui sont mis sur la table. Un gros lot conséquent pour ce jeu de hasard dont la cagnotte minimale s'élève à deux millions d'euros et le jackpot moyen remporté à cinq millions d'euros. Comme pour le tirage de l'Euromillions, il est possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour J.