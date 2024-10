Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 12 octobre 2024, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du loto aura lieu dans la soirée, nous donnant ainsi les résultats alors que la FDJ propose un gain exceptionnel de 13 millions d'euros ce samedi 12 octobre 2024.

Retrouvez le résultat du tirage du loto de ce samedi 12 octobre 2024. Le tirage aura lieu dans la soirée et vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer. Treize millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ, de quoi se faire plaisir et pourquoi pas organiser un voyage pour les vacances de la Toussaint qui arrivent à grands pas ? Ou même décider d'aller passer Noël au soleil pour une fois ? Ça serait aussi l'occasion de voir arriver les fêtes de fin d'année en toute sérénité, loin des préoccupations financières que cela peut impliquer.

Pour jouer, c'est très simple, rendez-vous en point de vente FDJ ou sur le site et l'application de la Française des Jeux. Tentez votre chance en demandant un flash ou en remplissant une ou plusieurs grilles. Vous devrez cocher cinq numéros parmi les quarante-neuf proposés et un numéro chance sur les dix possibles. Vous pourrez aussi décider de remplir une "grille multiple", dans laquelle il est possible de cocher plus de numéros qu'habituellement. Si cela permet d'augmenter ses chances de remporter le gain mis en jeu, la grille coûte de plus en plus cher au fur et à mesure que vous ajoutez des numéros.

Voici les résultats du tirage