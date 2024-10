Météo : Pire journée de la semaine, les précipitations orageuses s'intensifient dans ces départements

Alors qu'un épisode cévenol a commencé hier, les pluies et averses orageuses s'intensifient ce jeudi. Treize départements sont placés en vigilance orange par Météo France.

Un épisode cévenol a débuté dans la nuit de mardi à mercredi avec d'importants cumuls de pluie dans plusieurs départements du sud-est de la France. Dans son bulletin de 10 heures, ce jeudi 17 octobre, Météo France place 19 départements en vigilance orange pour pluie-inondations, orages violents ou crues, alors qu'elle n'en prévoyait que neuf la veille. Deux départements, la Haute-Loire et l'Ardèche, sont même en vigilance rouge.

Ce jeudi est annoncé comme la journée la plus perturbée de la semaine. Ce sont notamment les précipitations orageuses qui vont s'intensifier. Entre mercredi et jeudi, soit en 48 heures, l'agence météorologique attend des cumuls de "200 à 300 mm généralisés sur le relief cévenol et des pointes à 400/450 mm possibles, voire très ponctuellement plus". Sur le relief des Cévennes et du Vivarais, les cumuls de pluies ont déjà atteint 200 à 300 mm depuis le début de l'épisode et entre 450 et 500 mm sur la montagne ardéchoise.

Dans les Alpes-Maritimes, les établissements recevant du jeune public, de la crèche aux lycées, restent fermés ce jeudi. Déjà touché par l'épisode cévenol mercredi, les Alpes-Maritimes verront "un nouvel épisode pluvieux et orageux se [mettre] en place à partir de la mi-journée de jeudi, des pluies intenses se produiront par moments, pouvant donner 70 à 80 mm en peu de temps, voire 100 mm localement sur le relief". Une accalmie est prévue dans la nuit de jeudi à vendredi. Du côté des Pyrénées, "des averses orageuses incessantes vont se mettre en place pour la journée et finir par donner des cumuls de pluie très importants, de l'ordre de 100 mm par endroits, en particulier sur la montagne basque" prévient Météo France.

Tandis que de l'Aveyron jusqu'à la Corrèze "des pluies et des orages vont se mettre en place l'après-midi et perdurer jusque tôt vendredi matin". "Sous les orages, il pourra tomber jusqu'à 30 à 50 mm en 2 à 3 heures. Et plus globalement, sur l'ensemble de l'épisode, des cumuls de 50 à 90 mm de pluie sont attendus avec des pointes possibles aux alentours de 100 mm vers le Lot et l'ouest de l'Aveyron".