Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 16 octobre 2024, 15 millions d'euros en jeu

LOTO. Les 15 millions d'euros mis en jeu ce mercredi soir trouveront-ils preneur ? Réponse à l'heure du tirage du Loto ! Les résultats seront dévoilés ici même.

Pour le tirage du Loto ce mercredi soir, la Française des jeux propose une cagnotte à laquelle il sera difficile de résister… Quinze millions d'euros sont en effet mis en jeu. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Comme pour chaque tirage du Loto, la grille de base est vendue 2,20 euros. Bien entendu, rien ne vous oblige à ne jouer qu'une seule combinaison. Il est tout à fait possible de cocher plusieurs grilles ou plus de cinq chiffres et un numéro Chance sur une même grille afin de multiplier ses chances. Notons toutefois que si vous serez davantage susceptibles de remporter un petit quelque chose, cela ne veut pas forcément dire que ce sera le cas ou que vous trouverez tous les résultats du jour et repartirez avec le jackpot… Chacun doit partir du principe que jouer au Loto, c'est accepter de perdre sa mise. Quoi qu'il en soit, le résultat sera révélé ici même vers 21 heures.

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez que la Française des jeux organise très prochainement un Super Loto ! À l'occasion de la fête d'Halloween, le jeudi 31 octobre, il sera possible de participer à un tirage exceptionnel. Au programme : un jackpot de 13 millions d'euros minimum, mais aussi 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros. Le nombre de codes LOTO ayant été multiplié par cinq pour ce tirage Loto, le prix de la grille de base a légèrement été revu à la hausse aussi. Comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros en temps normal.