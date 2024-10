Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 17 octobre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Tous les résultats du tirage de l'EuroDreams de ce jeudi sont désormais connus. Avez-vous gagné ?

Jeudi oblige, les amateurs de jackpots pouvaient tenter leur chance au tirage de l'EuroDreams. Comme à chaque fois, il était possible de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais l'heure des résultats venue, qu'en est-il ? Malheureusement pour ceux qui espéraient faire fortune, personne n'a réussi à parier sur la bonne combinaison. Les plus gros gagnants ne sont parvenus à remporter que… 97,10 euros chacun. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats EuroDreams du jour :

Tirage EuroDreams du 17/10/2024

6 - 15 - 22 - 26 - 33 - 37 et le N°Dream 1

Si vous préférez les grosses cagnottes versées d'un seul coup, sachez que samedi, la Française des jeux organisera un tirage Loto avec une cagnotte de 16 millions d'euros. Avant cela, la FDJ et ses homologues européens proposeront un jackpot de 51 millions d'euros à l'occasion du tirage Euromillions de vendredi soir. Et pour finir sur les grosses cagnottes qui se profilent : le jeudi 31 octobre, la Française des jeux organisera exceptionnellement un tirage du Loto pour fêter Halloween. Treize millions d'euros seront mis en jeu. Cinquante codes à 20 000 euros seront également tirés au sort.